Karsten Hahn vom VfR Jettingen wird in den Club 100 aufgenommen

Der Vorsitzende des VfR Jettingen erhält die höchste DFB-Auszeichnung für ehrenamtliche Mitarbeiter im Amateurbereich. Das Ehrenamts-Gen steckt in der ganzen Familie.

Ehrenamtliches Engagement im Sport ist Karsten Hahn praktisch in die Wiege gelegt worden. Schon sein Vater war im Sport sehr stark verwurzelt. Und diese Gene lebt der Funktionär des VfR Jettingen auch in seiner Familie. Ehefrau Yvonne ist im Verein engagiert und der ältere Sohn Tobias wurde vergangene Saison als Trainer im Jugendbereich eingespannt. Für seine langjährigen Bemühungen ist Karsten Hahn nun in den Club 100 des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) eingeladen worden.

Die Engagiertesten unter den Fleißigen

Die Träger dieser aktuell höchsten Auszeichnung für ehrenamtliche Vereinsmitarbeiter im deutschen Amateurfußball werden immer für ein Jahr in den exklusiven Club 100 des DFB aufgenommen; anschließend verbleiben ihre Namen in der Ruhmeshalle des deutschen Fußballs. Die 100 Preisträger kommen jeweils aus der Runde der bundesweit 272 Kreissieger. Als Engagierteste unter den Fleißigen werden sie von den Landesverbänden ausgewählt. Hahn hatte den Ehrenamtspreis auf Ebene des schwäbischen Fußball-Kreises Donau 2019 gewonnen und war seinerzeit in München gewürdigt worden.

Karsten Hahn seit April 2019 Vorsitzender des VfR Jettingen

Karsten Hahn ist seit April 2019 Vorsitzender des Gesamtvereins VfR Jettingen. Sehr am Herzen lag und liegt ihm die Jugend und deren Entwicklung. Ab 2013 war er Jugendleiter; den Job hat er vor ein paar Wochen an seinen Bruder Jörg Hahn übergeben. Die am Sportpark-Eingang aushängende Jugendsponsorentafel ist sein Werk, die Organisation von Jugendturnieren in der Sporthalle Burgau, in der Soccerhalle Jettingen sowie auf dem Platz am Schindbühel bereitet ihm immer viel Freude. Auch das BFV-Feriencamp in Jettingen hat er ins Leben gerufen: in diesem Jahr findet es vom 13. bis 15. August statt. Karsten Hahn war selbstverständlich auch als Trainer im Nachwuchsbereich tätig. Von der G-Jugend bis zu den A-Junioren hat er alle Altersklassen trainiert, aktuell betreut er die C-Junioren. Karsten Hahn führte auch einen Jugendetat für die Fußballer ein. Er ist stets bemüht, Sponsoren zu gewinnen, damit das Risiko für den Gesamtverein so gering wie möglich ist.

Warum Talente gerne zum VfR Jettingen kommen

In seiner Amtszeit als Jugendleiter konnten insgesamt fünf Trainer aus dem Verein einen qualifizierten Trainerschein erwerben, was dem VfR gut zu Gesicht steht. So ist es auch kein Wunder, dass viele Nachwuchsspieler aus der Umgebung den Weg nach Jettingen suchen, um sich zu entwickeln.

Ehrenamtlicher mit Leib und Seele

Ehrenamtlicher mit Leib und Seele ist Karsten Hahn seit jeher. Deshalb springt er auch immer wieder ein, wenn Not am Mann ist. So als Platzwart, wenn der „Raseninigenieur“ mal erkrankt oder verhindert war. Er hilft bei der Sportheimbewirtung, war zehn Jahre lang Leiter der AH-Mannschaft, hat Erste-Hilfe-Kurse geleitet und Faschingsbälle für die Bambini veranstaltet.

Sein Vorgänger im Amt des Vereinschefs, Günther Brenner, bezeichnete Karsten Hahn als großen Gewinn für den VfR Jettingen. Den vorbildcharakter des Gewürdigten unterstrich Brenner mit den Worten „Der Schlüssel zum Spiel ist die Mitarbeit im Verein“. (AZ, ica)