Fußball

vor 30 Min.

Landesligist SC Ichenhausen weiter ohne Heckelmüller

Auf ihn muss der SC Ichenhausen erneut verzichten: Pierre Heckelmüller ist an der Leiste verletzt.

Plus Die Fußballer des SC Ichenhausen sind am 7. August 2021 zu Gast in Durach. Warum sie auf einen Leistungsträger verzichten müssen - und welche Folgen das haben könnte.

Die Hoffnung trog. Fußball-Landesligist SC Ichenhausen muss auch im anstehenden Punktspiel beim VfB Durach auf Leistungsträger Pierre Heckelmüller verzichten. Der Abräumer vor der Abwehr leidet seit geraumer Zeit unter hartnäckigen Leistenbeschwerden. Der Anpfiff zur Partie erfolgt am Samstag, 7. August 2021, um 15 Uhr.

