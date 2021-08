Mit dem VfR Jettingen gewinnt das abgeklärtere Team

Wie der Fußball-Kreisligist VfR Jettingen zum 3:1-Erfolg bei der SG Reisensburg-Leinheim kommt.

Der VfR Jettingen hat seine Favoritenposition in der Fußball-Kreisliga West untermauert. An diesem 29. August 2021 gewann das Team auch sein drittes Saisonspiel – allerdings mühsamer als erwartet. 3:1 (1:0) lautete der Endstand der Partie bei der SG Reisensburg-Leinheim. Die Gastgeber, die lange Zeit in Unterzahl spielen mussten, enttäuschten keineswegs. Sie zeigten eine respektable Leistung und hätten mit ein bisschen Glück einen Zähler holen können.

Intensives Spiel

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel und es gab auch schnell Chancen auf beiden Seiten. Schlecht für die Reisensburger war, dass sie schon in den ersten zehn Minuten zweimal verletzungsbedingt wechseln mussten. Der VfR nutzte die so erzwungene Neuorientierung aufseiten der Gastgeber zum Führungstreffer: Nach einem Abpraller netzte Justus Riederle per Kopf ein (11.).

Patrick Hartmann hätte postwendend ausgleichen können, scheiterte aber aus sehr guter Position. Überhaupt spielte die SG Reisensburg-Leinheim gut und offensiv mit, doch die Jettinger standen in der Defensive stabil und ließen aus dem Spiel heraus wenig zu. Mit Standardsituationen allerdings blieben die Reisensburger gefährlich. Bei zwei Freistößen von Burhan Bastan hatten die Jettinger sogar Glück, dass sie ihren Vorsprung behielten.

Gelb-rot gegen die SG Reisensburg-Leinheim

Als die SG noch vor dem Seitenwechsel ein drittes Mal wegen einer Verletzung wechseln musste, öffneten sich verstärkt Räume für den VfR. Mit dem Pausenpfiff ereilte die Gastgeber gar ein weiterer Rückschlag, denn Andreas Abele sah nach seinem zweiten taktischen Foul in dieser Begegnung konsequenter Weise gelb-rot.

Mit Wiederbeginn begann Jettingen, das Spiel zu kontrollieren. Was die Elf von Trainer Sven Müller nun auf dem Fußballplatz an der Donau anbot, lag technisch und läuferisch auf hohem Kreisliga-Niveau. Umso überraschender fiel in dieser Phase der Ausgleich. Hartmann lief bei einem Konter auf und davon, scheiterte noch an Torwart Daniel Sax, aber Leopold Munk schob den abprallenden Ball aus 25 Metern ins leere Tor (51.) Unbeirrt vom Gegentreffer blieben die Gäste offensiv. Die erste dicke Gelegenheit nach dem 1:1 eröffnete sich Tim Paulheim, der aber am Torwart scheiterte. Anschließend gab es ein paar hektische Szenen im Strafraum der SG, doch die Gastgeber verteidigten mit Einsatz und Leidenschaft. Und Reisensburg blieb auch offensiv dran. Munk bot sich eine gute Kopfballchance, aber er konnte den Ball nicht richtig platzieren.

Fragwürdiger Elfmeter

Diskussionsstoff bot dann ein Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Kris Streiber. Bei einem Freistoß soll ein Mann in der Reisensburger Mauer den Ball mit der Hand abgewehrt haben; so richtig klar schien diese Situation allerdings den wenigsten unter den 200 Fans am Spielfeldrand. Für ausgleichende Gerechtigkeit sorgte Torwart Niklas Guffler, der den gar nicht mal schlecht geschossenen Strafstoß abwehrte.

Das 1:2 fiel dennoch: Tim Paulheim köpfte den Ball gegen Gufflers Laufrichtung ein (74.).

Und am Ende kam es, wie es meistens kommt: Reisensburg probierte noch einmal alles, Jettingen konterte und Nico Fritz traf abgeklärt zum 1:3 (90.+3). (luma)