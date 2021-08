Fußball

Noch schwieriger als erwartet: Jan Plesners Beginn beim SC Bubesheim

Der SC Bubesheim beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen Jungingen. Es ging 1:6 verloren - nicht der einzige Nackenschlag in der Vorbereitung auf die neue Bezirksliga-Runde.

Plus Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim startet am 8. August gegen Affing in die Saison - mit seinem neuen Trainer Jan Plesner und mit allerlei Schwierigkeiten.

Von Nadine Rau

Jan Plesner reicht ein einziges Wort, um die Lage zu beschreiben: durchwachsen. "Wir haben viele angeschlagene Spieler und Urlauber", moniert er - und genau das macht die eigentlich heiße Phase kurz vor Saisonbeginn so richtig schwer. Plesner verfügt in Bubesheim über einen nur 16 Mann starken Kader. Rechnet er die A-Jugendlichen dazu, kommt er auf 20 bis 22 Spieler. "Wir füllen momentan viel mit den A-Jugendlichen auf. Dass wir einen Umbruch haben, wussten wir, das ist auch so geplant", erklärt der neue Trainer des SC. Dennoch macht es die Lage besonders knifflig.

