Fußball

vor 18 Min.

Nur Bargeld interessiert die Diebe in Wiesenbach und Rettenbach

Immer wieder dringen Diebe in Umkleidekabinen ein und stehlen Geld und Wertsachen von Sporttreibenden. Im Landkreis Günzburg passierte es über das erste November-Wochenende 2021 gleich zweimal, in Wiesenbach und in Rettenbach.

Plus In Wiesenbach und in Rettenbach dringen Unbekannte in die Kabinen der Fußballer ein und stehlen mehr als 1000 Euro. Was genau passiert ist und was die Polizei rät.

Von Alois Thoma

Normalerweise freuen sich die Fußballer der SpVgg Wiesenbach und des FC Reflexa Rettenbach über jeden Besucher. Doch auf jene, die übers erste November-Wochenende 2021 die Sportheime beider Vereine heimsuchten, hätten sie allzu gerne verzichtet. Unbekannte Täter haben am Freitagabend während des Trainings in Rettenbach und am Samstagnachmittag während des Kreisliga-Punktspiels in Wiesenbach aus den Umkleidekabinen insgesamt 1030 Euro (430 in Wiesenbach und 600 in Rettenbach) gestohlen. Von den Dieben fehlt bisher jede Spur. Und so bleibt es momentan bei Spekulationen, wer es gewesen sein könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen