Fußball

vor 39 Min.

„Pelé“ spielt jetzt für den SC Ichenhausen

Plus Wie der Fußball-Landesligist SC Ichenhausen zu seinem Neuzugang Jonathan Olaoye kommt. Steht er bereits beim Spiel in Neuburg auf dem Platz?

Von Jan Kubica

Eine Fahrt ins schöne Neuburg/Donau wird für die Fußballer des SC Ichenhausen immer mit positiven Erinnerungen besetzt sein. Durch ein famoses 4:1 auf dem VfR-Platz hatten die Königsblauen am 18. Mai 2019 Platz drei in der Landesliga erreicht. Es war der größte Erfolg der Kicker-Zunft in der 100-jährigen Vereinsgeschichte. Ob die an diesem 28. August 2021 ab 15 Uhr anstehende Wiederauflage der Begegnungen ähnlich sehenswert verläuft, kann niemand ahnen. Für Spektakel sorgt der SCI jedenfalls bereits im Vorfeld – durch die Verpflichtung eines vielversprechenden Offensivspielers mit nigerianischem und britischem Pass.

