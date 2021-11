Fußball

SC Bubesheim: Ernüchterung statt Befreiungsschlag

Plus Nach dem 1:2 im Bezirksliga-Kellerduell mit dem TSV Wertingen steckt der SC Bubesheim ganz tief im Tabellenkeller. Beide Großbaustellen dieser Saison bleiben geöffnet.

Von Jan Kubica

Wenn du schon schlecht dastehst, solltest du Spiele gegen Tabellennachbarn am allerwenigsten verlieren. Weil der Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim die so übermittelte Botschaft einmal mehr unbeachtet ließ, schlitterte er zum Abschluss der Vorrunde in eine 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Wertingen. In der Rangliste trennen die Mannschaft augenblicklich nur noch ein paar Spänchen von den Abstiegsplätzen.

