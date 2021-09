Fußball

17:56 Uhr

SC Bubesheim und FC Günzburg: Offensiv zum Derby-Erfolg?

Plus Der SC Bubesheim und der FC Günzburg haben in dieser Bezirksliga-Saison noch nicht allzu häufig getroffen. Kann sich das im Derby an diesem 4. September 2021 ändern?

Von Jan Kubica

Sonnige Aussichten und die Erinnerung an einige heiße Auseinandersetzungen in der Vergangenheit begleiten Fußballer und Fans ins immer junge Bezirksliga-Derby zwischen dem SC Bubesheim und dem FC Günzburg. Auch bei den Spielertrainern steigt im Vorfeld der Neuauflage die Anspannung. Die Gründe liegen auf der Hand: Jan Plesner ist mit den Bubesheimern noch nicht auf dem Niveau, das den Wünschen und dem Selbstbild des Vereins entspricht. Und Christoph Bronnhuber steckt mit den Günzburgern genau da, wo er nicht hin wollte: tief im Süden der Tabelle. Alles ist also angerichtet für ein umkämpftes Duell. Anpfiff auf dem Sportplatz in Bubesheim ist am Samstag, 4. September, um 15 Uhr.

