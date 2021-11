SC Ichenhausen lässt keine Fragen aufkommen

Plus Elegant und ergebnisorientiert kommt der Fußball-Landesligist SC Ichenhausen zum 2:0 gegen den VfB Durach. Warum das vor allem Trainerassistent Xhelal Miroci freut.

Verdient 2:0 gewonnen hat Fußball-Landesligist SC Ichenhausen sein abschließendes Heimspiel der Herbstrunde. Für Trainer Oliver Unsöld, der berufsbedingt absent war, stand Assistent Xhelal Miroci an der Seitenlinie. Erfreut und erleichtert durfte er mit seinen Jungs nach dem Schlusspfiff einen 2:0-Erfolg gegen den VfB Durach bejubeln.