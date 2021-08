Sieg für den FC Günzburg, Lob für den VfR Jettingen

Plus Der Bezirksligist FC Günzburg setzt sich im Totopokal beim Kreisligisten VfR Jettingen 3:2 durch. Bei den Gastgebern gibt’s Bestnoten für zwei Youngster.

Der FC Günzburg steht nach einem 3:2 (1:1)-Erfolg beim VfR Jettingen im Halbfinale um den Totopokal auf Ebene des schwäbischen Fußball-Kreises Donau. Am 1. September 2021 tritt der Bezirksligist als klarer Favorit beim Kreisklassisten SG Kammeltal an. Die Partie wird um 18 Uhr angepfiffen.