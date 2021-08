Fußball

12:31 Uhr

Später 2:1-Sieg gegen FC Memmingen II für den SC Ichenhausen

Plus In der Nachspielzeit gelingt dem Landesligisten SC Ichenhausen der Siegtreffer in Memmingen. Das 2:1 ist für die Fußballer nicht der einzige Anlass zum Jubeln.

Von Jan Kubica

Auch das Unentschieden hätten die Landesliga-Fußballer des SC Ichenhausen gerne eingepackt und mitgenommen. Sehr spät, in der sechsten Minute der Nachspielzeit, wurde der supersonnige Sommertag sogar noch zum Fest. Ugur Kiral packte seine ganze Routine in diesen einen Moment, berechnete nach einem weiten Schlag von Andreas Beckmann die Flugbahn des Balles goldrichtig und köpfte ihn zum 2:1-Siegtreffer beim FC Memmingen II ins Netz.

