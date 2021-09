Fußball

12:35 Uhr

Toller Kampf und Torwartprobleme beim SC Ichenhausen

Plus Der Schiedsrichter hat messbaren Anteil am 1:3 des Fußball-Landesligisten SC Ichenhausen gegen den 1.FC Sonthofen. Rot gegen Torwart Tietze geht aber in Ordnung.

Von Jan Kubica

Das gibt es extrem selten im Hindenburgpark: Obwohl der heimische Fußball-Landesligist SC Ichenhausen gerade 1:3 verloren hatte, spendeten seine begeisterten Fans tröstenden Applaus. Sie hatten an diesem 4. September eine beherzt, eine geradezu sensationell kämpfende Mannschaft gesehen, die sich in Unterzahl bravourös schlug und auf jeden Fall ein Unentschieden gegen den 1.FC Sonthofen verdient gehabt hätte. Ungewollt zum Hauptdarsteller wurde in dieser Partie Schiedsrichter Michael Emmert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen