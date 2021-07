Fußball

vor 17 Min.

Totopokal: Endlich rollt der Ball im Landkreis Günzburg

Lang ist’s her: Im Halbfinale am 28. August 2019 jagen der Mindelzeller Raphael Mayer und der Jettinger Philipp Reiter dem Ball hinterher. Beide sind noch im Kader ihrer Vereine, wenn es an diesem 21. Juli 2021 zur Neuauflage kommt.

Plus Totopokal-Spiele markieren den Start in die Saison eins nach Corona. Was die Partie beim SV Mindelzell besonders auszeichnet.

Von Alois Thoma

Endlich geht’s wieder um etwas im heimischen Amateurfußball. Auf dem Sportplatz in Mindelzell kämpfen an diesem Mittwoch, 21. Juli 2021, die beiden Kreisligisten SV Mindelzell und VfR Jettingen um den Einzug ins Finale des Totopokals auf Kreisebene 2020/21. Anpfiff zu diesem Halbfinale der wegen Corona ausgefallenen Spielzeit ist um 18.30 Uhr. Der Gewinner trifft am 31. Juli auf den Sieger der Partie FSV Reinlingen – SV Wörnitzstein-Berg. Dieses Halbfinale wird am kommenden Samstag ausgetragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen