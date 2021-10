Fußball

09:01 Uhr

Vier Tore und ein Zungenschnalzer im Kreisliga-Kellerduell

Der Reisensburger Burhan Bastan (rechts) kann in dieser Szene abziehen, der Ellzeer Peter Ost kommt einen Hauch zu spät in den Zweikampf.

Plus Die SpVgg Ellzee und die SG Reisensburg-Leinheim teilen im Kellerduell der Fußball-Kreisliga West die Punkte. Was die Trainer zur Partie sagen.

Von Uli Anhofer

Schön war’s nicht, was sich auf dem Ellzeer Sportplatz an diesem 24. Oktober abspielte. Aber es war ja vorhersehbar, dass bei einem Abstiegsduell in der Kreisliga nicht unbedingt die Fußball-Ästheten unter den 200 Fans auf ihre Kosten kommen, sondern eher die Anhänger rustikaler Spielweise bedient werden. Das 2:2 zwischen der SpVgg Ellzee und der SG Reisensburg-Leinheim war am Ende gerecht und entsprach auch den Spielanteilen. So richtig weiter hilft das Remis allerdings keinem Team.

