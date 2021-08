Fußball

Warum der FC Silheim und der VfL Bühl nicht vom Aufstieg sprechen

Plus Was die Bibertaler Vereine für die Fußball-Spielzeit 2021/22 planen. Zum Start haben der FC Silheim und der VfL Bühl Heimrecht, fühlen sich aber als Außenseiter.

Von Alois Thoma

Relativ gut vorbereitet, mit bescheidenen Zielen und deshalb ohne großen Erwartungsdruck starten die Fußballer des FC Silheim und des VfL Bühl in die neue Punktrunde. Beide Mannschaften spielen im Bezirk Donau/Iller des Württembergischen Fußballverbands (WFV) und haben zum Rundenauftakt am Sonntag, 22. August 2021, ab 15 Uhr Heimrecht. Die Silheimer erwarten in der Kreisliga A2 den SV Offenhausen, die Bühler treffen in der Kreisliga B2 auf den VfL Ulm/Neu-Ulm.

