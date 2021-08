Fußball

19:58 Uhr

Warum die Englische Woche so eine Belastung für die Amateure ist

Neue Tornetze sollen den Landesliga-Fußballern des SC Ichenhausen bereits an diesem Mittwochabend (11. August) Glück bringen. Florian Gerl hat schon als Kind viel Zeit auf dem Ichenhauser Fußballplatz verbracht, seine Großeltern waren Wirte des Vereinsheims. Er is tals Betreuer bei jedem Spiel dabei.

Plus TSV Ziemetshausen und SC Bubesheim absolvieren sechs Partien in drei Wochen, der FC Günzburg sogar sieben. Der SC Ichenhausen hofft auf die Magie der neuen Tornetze.

Von Jan Kubica

Wer das große Lexikon des Fußballs beim Buchstaben „E“ aufschlägt, kommt unweigerlich zur „Englischen Woche“. Jeder Fan weiß, dass damit eine Woche mit drei Pflichtspielen gemeint ist – die lustigerweise in England auch genau so bezeichnet wird, während neben der deutschen auch viele andere Sprachen (sowie inzwischen auch andere Sportarten) den Begriff Englische Woche verwenden. Die gibt’s auch im heimischen Amateurfußball, bevorzugt im Sommer, also zu Saisonbeginn. Aktuell trifft es den Landesligisten SC Ichenhausen sowie die drei Bezirksligisten SC Bubesheim, FC Günzburg und TSV Ziemetshausen. Sie alle müssen an diesem Mittwoch, 11. August 2021, ran. Zusätzlich an beiden flankierenden Wochenenden, versteht sich. Und sie sind nicht wirklich begeistert davon.

