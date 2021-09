Fußball

Warum dieses 1:1 für den SC Ichenhausen glücklich ist

Hielt in Nördlingen, was zu halten war: Liridon Rrecaj, Torwart des SC Ichenhausen.

Plus Ein Sieg des SC Ichenhausen beim TSV Nördlingen war möglich, hätte dem Spielverlauf aber nicht entsprochen. Torwart Liridon Rrecaj erwischt einen Sahnetag.

Wer in der letzten Minute eines Spiels ein Gegentor kassiert und damit statt eines Sieges nur ein Unentschieden holt, spricht normalerweise von einer gefühlten Niederlage. Nicht so die Landesliga-Fußballer des SC Ichenhausen, die sich am 25. September vom gastgebenden TSV Nördlingen 1:1 trennten. Denn so spät der Gegentreffer auch fiel, so überaus verdient war er für die Rieser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

