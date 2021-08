Fußball

vor 48 Min.

Was Dragan Trkulja am Trainer-Job beim VfL Bühl reizt

Einst Profi in Ulm, heute Trainer in Bühl: Dragan Trkulja.

Plus Dragan Trkulja betreut ein Team auf der untersten Ebene des Fußballs. Warum er beim VfL Bühl gelandet ist, verrät der einstige Torjäger des SSV Ulm 1846 im Interview.

Von Alois Thoma

Sie haben mit dem SSV Ulm 1846 einst in der Bundesliga und in der Zweiten Liga gespielt. Einen Spieltag vor Abbruch der Saison 2020/21 haben Sie beim VfL Bühl die Nachfolge von Christian Purschke angetreten und sind nun in der neuen Runde 2021/22 als Trainer in der Kreisliga B, also auf der untersten Stufe im württembergischen Fußball, aktiv. Was reizt Sie an dieser Aufgabe, Herr Trkulja?

