Fußball

19.05.2021

Was Vereine im Landkreis Günzburg zum Saisonabbruch sagen

Plus Der BFV wertet die Spielzeit 2019/21 nach dem Abbruch-Paragrafen. Warum einige Vereine im Landkreis Günzburg dagegen waren – und dennoch gut mit der Lösung leben können.

Von Jan Kubica

Das Votum der bayerischen Vereine ist eindeutig: Eine deutliche Mehrheit von 71,1 Prozent (2115 Stimmen) sprach sich in dem vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) eingeholten Meinungsbild dafür aus, die bislang unterbrochene Corona-Saison 2019/21 abzubrechen und die erreichten Tabellenstände nach dem im Sommer 2020 in die Spielordnung eingeführten Paragrafen 93 zu werten. Noch klarer fiel das Resultat im schwäbischen Fußball-Kreis Donau aus, in dem die meisten Mannschaften aus dem Landkreis Günzburg spielen. Hier waren 90 von 122 Vereinen (73,8 Prozent) dafür, die Runde nach dem sogenannten Abbruch-Paragrafen zu werten. Unmittelbar nach der Stimmauswertung beendete der Verbandsvorstand die Spielrunde offiziell.

