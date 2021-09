Was die Brüder Nico und Tim Paulheim so wertvoll für den VfR Jettingen macht

Plus Die Brüder Nico und Tim Paulheim sind derzeit der Schrecken aller Abwehrreihen in der Fußball-Kreisliga West. Welche Ziele sie mit dem VfR Jettingen erreichen wollen.

Neun Punkte und 14:1 Tore, das ist die bisher beinah makellose Bilanz des Fußball-Kreisligisten VfR Jettingen nach drei absolvierten Saisonspielen. Am Sonntag, 5. September 2021, gehen die Jettinger erneut als Favoriten in die Partie gegen den FC Lauingen. Die Mohrenstädter haben aus ihren bisherigen vier Partien lediglich einen Zähler geholt.