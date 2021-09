Fußball

20:24 Uhr

Was die Sieger unserer Verlosung beim 1. FC Heidenheim erleben

Plus Martin Waldmann aus Anhofen und Robert Klaus Hennig aus Hammerstetten haben Karten gewonnen. Jetzt waren sie mit ihren Söhnen im Stadion. Ein Extra gab's obendrauf.

Von Jan Kubica

Am Anfang stand ungläubiges Staunen. „Wir gewinnen eigentlich nie was“, sagt Martin Waldmann. Der 47-Jährige aus Anhofen hat dennoch an der Verlosung von Eintrittskarten für das Heimspiel des 1.FC Heidenheim gegen den SV Darmstadt 98 teilgenommen. Und er gewann tatsächlich zwei der vier Tickets, die der Fußball-Zweitligist unserer Redaktion zur Verfügung gestellt hatte. Die anderen beiden gingen an Robert Klaus Hennig aus Hammerstetten. Nun, es geht bereits auf 21 Uhr zu an diesem Abend des 24. September 2021, sitzen die beiden mit ihren Söhnen Jan und Jonas im Presseraum der Voith-Arena und sind ein bisschen sprachlos – vor Freude nach einem sehenswerten Spiel und dem 2:1-Erfolg der Heidenheimer, aber auch vor Aufregung. Denn was sie in wenigen Minuten erleben werden, ist einzigartig für normale Fußball-Fans.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen