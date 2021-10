Fußball

12:10 Uhr

Wenn ein Punkt nicht reicht, gibt’s keinen für den SC Ichenhausen

Ugur Kiral (rechts) hätte den SC Ichenhausen schon früh in Führung bringen können.

Plus Wie der Fußball-Landesligist SC Ichenhausen in die Heimniederlage gegen den SC Olching schlittert und warum sie so unnötig ist.

Von Jan Kubica

Zu den älteren Weisheiten im an Phrasen weiß Gott nicht armen Fußball zählt jene, nach der eine Mannschaft auch einmal mit einem Unentschieden zufrieden sein muss. Exakt diese Option bot sich den Landesliga-Fußballern des SC Ichenhausen an diesem 16. Oktober 2021 auf dem Silbertablett. Sie ließen sie verstreichen.

