Wie gewonnen, so zerronnen: FC Günzburg verliert erneut

Plus Der Fußball-Bezirksligist FC Günzburg kassiert die dritte Niederlage in Folge. Warum das bei Trainer Christoph Bronnhuber keine Panik auslöst.

Eine Niederlagenserie hat den guten Saisonstart des FC Günzburg nahtlos abgelöst. An diesem 29. August 2021 kassierte der Fußball-Bezirksligist seine dritte Niederlage innerhalb von wenigen Tagen. Diesmal setzte es im Auwaldstadion ein 1:3 (0:1) gegen den TSV Hollenbach.