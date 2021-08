Fußball

14:56 Uhr

Wieder keine Punkte: SC Bubesheim wird zum Baukasten

Plus Nach dem 0:1 gegen den SV Wörnitzstein-Berg steckt der SC Bubesheim im Tabellenkeller. Offensiv geht beim Bezirksligisten wenig. Warum dennoch die Zuversicht überwiegt.

Von Jan Kubica

Wer in den vergangenen Jahren in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord nach dem SC Bubesheim suchte, durfte guten Gewissens oben beginnen. In der noch jungen Spielzeit 2021/22 deutet sich – ganz früh und ganz vorsichtig – ein anderer Blickwinkel an. Nach dem 0:1 gegen den SV Wörnitzstein-Berg, nach nun insgesamt drei sieglosen Pflichtspielen, stecken die Spieler um Trainer Jan Plesner tief im Tabellenkeller. Trotzdem bleibt im und um das Team alles ruhig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

