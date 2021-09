Fußball

17:58 Uhr

Wo sich der SC Ichenhausen noch verbessern kann

Plus Zweimal in Folge blieben die Landesliga-Fußballer des SC Ichenhausen unbelohnt. Wie Trainer Oliver Unsöld die Lage vor dem Heimspiel gegen den TSV Gersthofen beurteilt.

Von Jan Kubica

Der 2:1-Erfolg in Garmisch-Partenkírchen hat sich für den Fußball-Landesligisten SC Ichenhausen längst als Pyrrhussieg erwiesen. In der Idylle des Werdenfelser Landes verloren die Königsblauen an jenem Tag zwei absolute Leistungsträger durch Verletzung (Yannick Maurer) und Platzverweis (Liridon Rrecaj). Seitdem gab’s zwar viel Lob für die Elf von Trainer Oliver Unsöld, aber auch zwei Niederlagen gegen den Spitzenreiter und den Aufstiegsfavoriten dieser Gruppe Südwest. Wie das Team die Nackenschläge verkraftet hat, davon können sich die Fans an diesem Samstag, 18. September 2021, im Hindenburgpark überzeugen. Anpfiff zum Spiel gegen den TSV Gersthofen ist um 14 Uhr.

