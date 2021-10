Fußball

vor 47 Min.

Worauf die Bezirksligisten aus dem Kreis Günzburg diesmal hoffen

Plus Alle drei Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis Günzburg müssen an diesem 24. Oktober 2021 auswärts ran. Wie ihre Chancen auf einen erfolgreiche Auftritte stehen.

Von Jan Kubica

Geht’s jetzt endlich aufwärts für die heimischen Fußball-Bezirksligisten? Der Blick auf die jüngsten Ergebnisse legt diese Hoffnung fast nahe. Immerhin hat ausgerechnet am 13. Spieltag der Saison 2021/22 zum ersten Mal seit mehr als zwei Monaten keines der drei Teams aus der Region verloren. Der FC Günzburg hat mit seinem 7:0-Schützenfest in Pöttmes sogar einen Riesensprung nach oben gemacht. Anders freilich stellt sich die Lage bei den Vereinen TSV Ziemetshausen und SC Bubesheim dar. Klar, die Verantwortlichen konnten den jüngsten Heim-Unentschieden auch positive Fingerzeige entnehmen. Grundsätzlich aber waren die Punkteteilungen viel zu wenig, um für Entspannung zu sorgen. Und leichter wird’s nicht: An diesem Sonntag, 24. Oktober (Anpfiff ist jeweils um 15 Uhr), stehen alle drei Bezirksligisten aus dem Landkreis Günzburg vor Auswärts-Hürden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen