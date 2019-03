vor 17 Min.

Fußball ist die Leidenschaft, aber Tennis ist das Leben von Lorenzo Rauner

Der Neunjährige hat schon 40 Einzel-Titel gewonnen, kann aber auch mal verlieren. Warum Mutter Marianna hoffen darf, dass der Bub am Ende doch noch Profikicker wird.

Von Lea Binzer

Ihren Anfang nimmt die Siegesserie des Lorenzo Rauner im Mai 2016. Der kurz zuvor erst sechs Jahre alt gewordene Bub aus Wettenhausen nahm damals als einer der Kleinsten mit vier Vereinskameraden aus dem TSV Burgau am U7-Tennisturnier in Inningen teil. Und gewann seinen allerersten Siegerpokal. Ein knappes Jahr später, im März 2017, war er schon sechs Erfolge weiter. Bereits damals sagte der ehemalige Weltklasse-Tennisspieler Daniel Elsner anlässlich einer Sichtung über Lorenzo Rauner, er sei der einzige wirklich interessante Spieler unter 20 Kindern auf der Anlage. „Trotz seines Alters und seiner Größe besitzt er unglaubliches Talent“, formulierte der Memminger, einst Nummer 92 der Weltrangliste. Und kein Experte wunderte sich, als der Bub wegen fehlender Kontrahenten in seiner Altersgruppe eine Zeit lang in der Altersklasse über ihm spielte.

Turnier-Erfolge in Bayern und Baden-Württemberg

Seitdem sind satte 33 Turniererfolge hinzugekommen. Mitte Februar holte Lorenzo Rauner seinen 40. Einzeltitel, als der die Altersklasse 9 beim Kids-Turnier des Bayerischen Tennisverbands (BTV) in Straubing gewann. Eine Woche zuvor hatte er für die Farben des SSV Ulm 1846 die Jüngstenmeisterschaften des Württembergischen Tennis-Bundes (WTB) in der Altersgruppe U9 für sich entschieden. Für dieses Turnier in Stuttgart-Stammheim spendierte ihm der Verband eine von vier Wildcards, weil der Bub aus Wettenhausen zuvor nicht an den Bezirksmeisterschaften teilgenommen hatte.

Trotz der vielen Siege ist das äußerst bescheidene, manchmal sogar schüchterne Talent auf dem Boden geblieben. Denn Lorenzo Rauner kann auch mal verlieren. „Das kommt zwar nicht allzu oft vor, aber wenn es dann mal passiert, vergießt er keine einzige Träne und wirft auch niemals den Schläger oder Bälle wütend weg“, weiß Vater Frank Rauner zu berichten. Vielmehr gratuliere er seinem Gegner lächelnd – und nimmt sich vor, es beim nächsten Mal noch besser zu machen.

Ein ganz besonderes Turnier erlebte Lorenzo Rauner vor fast einem Jahr in Stuttgart. Zur gleichen Zeit fand dort auch der Porsche Tennis Grand Prix der Damen statt, mit Tennisgrößen wie Karolína Plísková und Coco Vandeweghe. Das Finale der Talente, das der damals Achtjährige natürlich gewann, war quasi das Füllprogramm zwischen dem Einzel-Endspiel der Damen und dem Doppel-Finale der Profis auf dem Nachbarplatz.

SG Kammeltal statt FC Augsburg

Als ob das nicht schon genug Ehre und Aufregung gewesen wäre, saß im Publikum auch noch Fußball-Star Mario Gomez vom VfB Stuttgart, der mit dem Buben sogar ein Foto machte. Denn neben Tennis spielt der Neunjährige leidenschaftlich gern und ebenso talentiert Fußball. Dennoch hat er sich Mitte Januar dafür entschieden, in Zukunft nur noch bei der SG Kammeltal in der E-Jugend zu spielen. Damit brach er auch das Leistungs-Fördertraining beim FC Augsburg verfrüht ab. Bei einem Fußballcamp im Sommer 2018 wurde Lorenzo unter mehr als 1000 Kindern als einer von insgesamt zwölf seiner Altersklasse zum Fördertraining eingeladen, das dann im Herbst begann. Für seine Eltern und seinen Bruder kam das Fußball-Aus völlig unerwartet. Vor allem Mutter Marianna hofft als Fußball-Fan darauf, dass ihr Sohn die selbst getroffene Entscheidung in den nächsten Jahren noch einmal überdenken und ändern wird. Eine Möglichkeit dazu bietet sich dem Buben demnächst: Der FCA lädt ihn in diesem Sommer erneut zum Fördertraining ein. Ob er hingeht, weiß der Neunjährige noch nicht.

Bald geht's aufs Tennis-Großfeld

Genau weiß Lorenzo Rauner aber, dass er Anfang August beim Deutschen Jüngsten-Tennisturnier im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen dabei sein will. Bereits 2018 nahm der Bub als einer von 64 Teilnehmern in der U9-Konkurrenz teil und spielte sich als sogenannter Jahrgangsjüngerer immerhin bis unter die letzten 16. Im August spielt Lorenzo noch im kleineren Midcourt-Feld, ab September dann auf dem Großfeld, auf dem auch die Erwachsenen spielen.

