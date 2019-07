16:51 Uhr

Fußballerinnen des TSV Burgau fahren zum Landesfinale des Erdingercups

Die Damen des TSV Burgau gewinnen den Bezirksentscheid des Erdinger Meistercups. Jetzt kommen starke Gegner. Warum die Finalteilnahme zunächst auf der Kippe stand.

Von Alexander Sing

Die Fußballerinnen des TSV Burgau haben ihrer Meisterschaft in der Bezirksliga Nord noch einmal die Krone aufgesetzt. Beim Bezirksentscheid des Erdinger-Cups, bei dem nur Meisterteams gegeneinander antreten, holte sich das Team von Trainer Markus Deni den Sieg. Nach einem souveränen 2:0-Sieg im Halbfinale gegen den TSV Friedberg, gewannen die Burgauerinnen das Finale des Turniers in Stöttwang (Ostallgäu) gegen den Meister der Bezirksliga Süd, FC Loppenhausen, mit 4:2.

Nun darf die Mannschaft am kommenden Samstag beim Finalturnier in Neustadt an der Donau antreten. Trainer Deni hatte Mühe, dafür eine Mannschaft zusammenzustellen. Denn man habe nicht mit dem Finaleinzug gerechnet. „Wir starten Mitte Juli in die Vorbereitung und viele meiner Spielerinnen sind deshalb jetzt im Urlaub.“ Schlussendlich kann dennoch ein Team am Samstag nach Niederbayern fahren. Einfach wird es dort nicht für die Burgauerinnen. Die Auslosung des Bayerischen Fußballverbands (BFV) bescherte dem TSV mit dem SC Würzburg-Heuchelhof den Meister der Frauen-Bayernliga. Außerdem in der Burgauer Gruppe sind der TSV Frauenaurach (Bezirksliga Mittelfranken) und der SC Luhe-Wildenau (Kreisliga Oberpfalz). Coach Deni ist trotzdem guter Dinge. „Wir wollen einfach im lockeren Rahmen schönen Fußball spielen und Spaß haben.“

Männerteams kommen beim Bezirksentscheid nicht weit

Im Männerbereich waren in Stöttwang drei Meisterteams aus dem Landkreis Günzburg angetreten. Türk Genclerbirligi Günzburg, VfR Jettingen II und SpVgg Krumbach kamen jedoch alle nicht über die Gruppenphase hinaus. Im Finale setzte sich der FC Oberstdorf (Kreisklasse Allgäu 4) gegen die SpVgg Langerringen (Kreisklasse Augsburg Süd) mit 2:0 durch.

Alle Teams lobten die Rahmenbedingungen, die der SV Stöttwang zusammen mit Sponsor Erdinger geschaffen hatte. Insgesamt fünf Teams qualifizierten sich für das Landesfinale. Neben den Siegern aus Burgau und Oberstdorf ist Finalgegner Langerringen dabei. Der TSV Oberbeuren und die Damen des TSV Friedberg qualifizierten sich über den Rahmenwettbewerb (Bierkastenschießen und Schussgeschwindigkeitsanlage). (mit gig)

Themen Folgen