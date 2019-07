vor 10 Min.

Fußballtalk: Das sagen unsere Sportredakteure zum Saisonauftakt

Die Fußballsaison hat begonnen im Landkreis Günzburg. Höchste Zeit für unsere Sportredakteure, sich über die Teams von Landesliga bis Kreisliga näher zu unterhalten.

Von Alexander Sing

Es ist Anfang August und auch in den unteren Fußball-Ligen beginnt nun die neue Saison. Natürlich auch für die Fußballer im Landkreis Günzburg. Das höchstklassige Team, der SC Ichenhausen, hat in der Landesliga bereits für Spiele absolviert, am vergangenen Wochenende haben Bezirks- und Kreisliga losgelegt. Wie wird die Saison laufen? Genau dieser Frage gehen unsere Sportredakteure Jan Kubica (Günzburger Zeitung) und Alexander Sing (Mittelschwäbische Nachrichten) in ihrem Fußball-Talk nach.

Themen Folgen