vor 18 Min.

Fußgänger und Radler sollen Vortritt haben

CSU im Günzburger Stadtrat schlägt ein Bonusprogramm vor

Alle Welt spricht vom Klimaschutz. Und doch gehen die lautesten Forderungen und Beschwerden immer um die Befahrbarkeit und um das Parken in der Altstadt. Das ist jedenfalls die Beobachtung der Günzburger CSU, wenn es um das Thema Innenstadtbelebung geht. „Eine etwas schizophrene Situation ist das schon, finden wir jedenfalls“, so die Dritte Bürgermeisterin Ruth Niemetz. Einerseits gäben Stadt und Stadtwerke jährlich hohe sechsstellige Summen für die Bereitstellung und Instandhaltung von öffentlichem Parkraum aus und zudem erhalte der Autofahrer auch noch in einigen Läden eine Parkgebührenrückerstattung. Andererseits wolle die Stadt das eigene Klimaschutzkonzept erfüllen. Dazu gehöre aber nach Ansicht der CSU auf jeden Fall auch die Vermeidung von Abgasen. Zum klimaschonenden Verhalten im Alltag gehöre es in jedem Fall, machbare Wege autofrei zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Selbstverständlich gebe es gute Gründe für den einen oder anderen Besucher, die Innenstadt zu befahren, und daher sei es gut und richtig, dass die Stadt Parkraum bezuschusse, aber die CSU stelle sich auch die Frage: Wie kann die Stadt es bewerkstelligen, dass möglichst viele Besucher klimabewusst und nicht-motorisiert in die Innenstadt wollen? „Wir denken an ein Belohnungssystem für Fußgänger und Radfahrer, die komplett ohne Motor ihre Einkäufe und Besorgungen in der Stadt zuwege bringen“, so die passionierte Radfahrerin Ruth Niemetz. Das schone alle in vielerlei Hinsicht: Luft, Zeit, Nerven und Mitbürger. Bewegung sei zudem für Körper und Seele gesund. Und letztlich treffe man immer nette Leute unterwegs für einen kurzen Plausch.

„Daher hat die CSU-Fraktion im Stadtrat den Antrag gestellt, dass ein geeignetes Bonusprogramm für nicht-motorisierte Stadtbesucher aufgelegt werden soll“, fasst die Fraktionsvorsitzende Stephanie Denzler zusammen. Dabei solle es gar nicht so sehr um eine monitäre Belohnung gehen, denn das sei schwierig zu kontrollieren. Vielmehr solle eine ideelle Belohnung im Vordergrund stehen. Erfassbar wären die Wege ähnlich wie beim jährlichen Stadtradeln über eine App oder für Fußgänger über einen Schrittzähler. „Daher haben wir der Idee den Arbeitstitel Vor-Tritt gegeben“, erläutert Denzler. Die Christsozialen haben die Verwirklichung zudem in ihr Wahlprogramm für 2020 aufgenommen. (zg)

