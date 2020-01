vor 32 Min.

Futsal-Finale: Wer spielt gegen wen?

Heute Auslosung im Roma-Forum

Die Teilnehmer für das schwäbische Futsal-Finale stehen fest. Jetzt geht es darum, wer gegen wen antreten wird, wenn am Samstag (ab 12.30 Uhr) in der Rebayhalle in Günzburg die Bezirks-Regenten ausgespielt werden. Im schmucken Ambiente des Roma-Forums in Burgau werden heute Abend die Vorrundengruppen für das Turnier der Männer ausgelost sowie die Halbfinal-Paarungen der Frauen angesetzt.

Schade aus heimischer Sicht ist, dass keine Mannschaft aus dem Landkreis Günzburg dabei sein wird. Bei der Qualifikation im Fußball-Kreis Donau scheiterten der VfR Jettingen und die SpVgg Wiesenbach. Für die Schwaben-Endrunde der Männer startberechtigt sind FC Gundelfingen (Titelverteidiger), TSV Meitingen, Türk Gücü Lauingen, TSV Wertingen, BSK Olympia Neugablonz, 1.FC Sonthofen, Türkgücü Königsbrunn und TSV Bobingen. Ins Turnier der Frauen gehen (SG) Dietmannsried, SC Biberbach, SSV Anhausen und SpVgg Kaufbeuren. (ica)

