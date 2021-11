In Günzburg fällt der Kick in der Halle aus

Plus Vorerst gilt die Absage nur für die Futsal-Endrunde im Landkreis Günzburg. Warum es auch für die weiterführenden Veranstaltungen des Winters 2021/22 wenig Hoffnung gibt.

Es wird immer unwahrscheinlicher, dass im kommenden Winter der Kick in die schwäbischen Sporthallen zurückkehrt. Bereits vor einem Jahr war die Futsal-Saison corona-bedingt abgesagt worden. Nun sind es erneut die aktuell extrem hohen Infektionszahlen, die damit verbundenen Probleme für das Gesundheitswesen und die seitens des Freistaats Bayern erlassenen Spielregeln für den Sport, vor allem die neu hinzugekommene Verpflichtung zum 2G Plus-Standard. Der zuständige Hallen-Spielleiter Gerhard Weng hat nun die für den 29. Dezember 2021 geplante Endrunde der Landkreismeisterschaft Günzburg abgesetzt. „Kurz gesagt: Es macht keinen Sinn.“