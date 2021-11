Spektakel in der Pandemie? Karl Dirr zieht jetzt die rote Linie

Der Abteilungsleiter des SC Bubesheim sagt die stets stimmungsvolle Auslosung zur Schwaben-Meisterschaft ab. Ginge es nach ihm, würde auch der Ball ruhen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht in diesem November 2021 von einer „nationalen Notlage“, im Landkreis Günzburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz jenseits der 600er-Marke, in manchen Landstrichen Bayerns sind die Kliniken am Limit. Viele Personen sind an Corona erkrankt, täglich sterben Patienten, alle vernunftbegabten und verantwortlich denkenden Menschen sorgen sich. Unterdessen hält der Bayerische Fußball-Verband (BFV) unverdrossen an seinen Plänen fest, im Winter 2021/22 eine Futsal-Runde auszuspielen. Einem wird das jetzt zu viel.

Karl Dirr, Abteilungsleiter des SC Bubesheim, fordert eine Generalabsage des Spektakels. Für den Fall, dass die nicht kommen sollte, hat er als Fußball-Chef des langjährigen Ausrichters der Bezirksmeisterschaft in Günzburg nun vorgebaut: Die stets im weithin gelobten, feudalen Ambiente des Roma-Forums in Burgau zelebrierte Auslosung der Schwaben-Endrunde wird es diesmal nicht geben.

Ein großer Freund des Hallenfußballs

Ausgerechnet Dirr. Einer der größten Freunde des Hallenfußballs, ein Förderer auch der modernen Spielart namens Futsal, zieht eine rote Linie. Es könne doch nicht sein, dass im Verband niemand die aktuellen Zahlen zur Kenntnis nimmt, sagt der Funktionär kopfschüttelnd. Und er legt nach, wünscht sich, „dass die mal aufwachen beim BFV“.

Falls die Meisterschaft stattfinden sollte, wird Bubesheim seine Rolle als Gastgeber in bestmöglicher Weise ausüben, versichert Dirr. Verständnis für ein Sport-Spektakel im aktuellen Pandemie-Umfeld kann er aber nicht aufbringen. (ica)

