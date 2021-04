Gab ein Bekannter den Drogentipp der Polizei?

Weil ein 39-Jähriger aus Burgau glaubte, von einem Bekannten bei der Polizei verpfiffen worden zu sein, drohte er ihm Schläge an. Nun hat er vier Anzeigen am Hals.

Geringe Mengen Marihuana, verschiedene Aufbewahrungsdosen sowie Verpackungsmaterial für Drogen stellte die Polizei am Samstagabend bei einer Wohnsitzprüfung in Burgau sicher. Wie jetzt von der Polizei gemeldet, wurde der 39-jährige Wohnungsinhaber wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Da der Mann vermutete, dass die Polizei von einem Bekannten einen Tipp bekommen habe und deshalb bei ihm in der Wohnung war, suchte er diesen am frühen Sonntagmorgen auf. Er warf ihm vor, ihn verpfiffen zu haben, und drohte ihm Schläge an. Dies brachte dem Mann eine erneute Anzeige wegen Bedrohung, Nötigung und Hausfriedensbruch ein. Zudem bekam der Drogenbesitzer noch einmal Besuch von der Polizei, die ihn ermahnte, seinen Bekannten in Ruhe zu lassen. (zg)

