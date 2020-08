05:00 Uhr

Ganoven kommen wieder mit dem Enkeltrick daher

Eine Seniorin aus Offingen wurde um 28.000 Euro gebracht. Was die Polizei nun rät, damit andere nicht auf die Masche hereinfallen.

Bereits Ende Juli ereignete sich ein Enkeltrickbetrug zum Leidwesen einer betagten Seniorin aus Offingen. Ein bislang unbekannter Täter meldete sich telefonisch bei der Frau und gaukelte vor, deren Enkel zu sein.

Er gab gegenüber der Geschädigten an, einen Autounfall gehabt zu haben und bat sie daher um Geld. Die Geschädigte hob daraufhin 28.000 Euro von ihrem Konto ab und nahm das Geld mit nach Hause. Dort übergab sie das Geld an einen vom Anrufer beauftragten Mann, der den Betrag für den „Enkel“ in Empfang nahm. Die Geschädigte dachte, sie könne damit ihrem Enkel helfen. Etwa eine Woche später rief der unbekannte Täter wieder bei der Geschädigten an und forderte diese auf, einen Kredit aufzunehmen. Hier beendete die Rentnerin das Telefonat jedoch unmittelbar.

Nachdem die Seniorin den Vorfall am vergangenen Mittwoch ihrer Tochter erzählte, erkannte diese den Betrug und es wurde unmittelbar Strafanzeige bei der Polizeiinspektion Burgau erstattet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kripo Neu-Ulm geführt.

Die Polizei sucht Hinweise im Fall Offingen

In diesem Zusammenhang fiel auf, dass der Geldabholer offensichtlich einen roten Kleinwagen für die Tat benutzte. Zeugen, die einen roten Kleinwagen oder verdächtige Personen am 31. Juli gegen Mittag im Ortsbereich von Offingen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kripo in Neu-Ulm telefonisch unter der Nummer 0731/8013-0 zu melden. Inwiefern ein Tatzusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Fall aus Neu-Ulm Ende Juli besteht, bei dem eine Rentnerin um 10.000 Euro betrogen wurde, wird derzeit geprüft.

Obwohl die Fälle selten mit einer tatsächlichen Geldübergabe enden, wurden im Jahr 2019 im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West 311 solcher Fälle gemeldet. Davon waren 13 aus Sicht der Ganoven erfolgreich.

Für den Landkreis Neu-Ulm registrierte die Polizei bereits mehr als 120 Fälle, zwei davon waren erfolgreich. Dabei ergaunerten die Betrüger rund 100.000 Euro.

Bei Anrufen angeblicher Verwandter ist Vorsicht geboten

2020 verzeichnete das Präsidium im Zuständigkeitsbereich bereits etwa 80 Anrufe, auch hier waren mit diesem Fall nun drei davon von Erfolg gekrönt. 30 dieser Anrufe gingen im Landkreis Neu-Ulm ein und alle drei Geldübergaben stammen ebenfalls aus der Region. Bislang entstand dabei ein Betrugsschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro.

In diesem Zusammenhang weist die Kriminalpolizei darauf hin, dass bei Anrufen von angeblichen Verwandten mit Geldforderungen immer Vorsicht geboten ist. Es sollten auch keine Informationen über Vermögensverhältnisse oder Wertgegenstände im Haushalt telefonisch herausgegeben werden. Im Zweifel soll das Telefonat beendet und die Verwandtschaft unter der bekannten Rufnummer zurückgerufen werden. Die Polizei bittet: „Sprechen Sie auch mit Ihren Angehörigen oder Nachbarn über das Phänomen!“ (zg)

