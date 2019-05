12:00 Uhr

Garten: Diese Pflanzen lieben die Bienen

Welche Pflanzen kommen bei Bienen besonders gut an? Eine neue Broschüre aus dem Landkreis Günzburg gibt Auskunft darüber.

Das Landratsamt stellt eine neue Bienenbroschüre vor. Sie zeigt, welche Pflanzen im Garten und auf dem Balkon die perfekten "Tankstellen" für Bienen sind. So kann jeder etwas für die Artenvielfalt tun.

Von Paul Endhardt

Die Blumen stehen schon in einem Balkonkasten bereit, als Landrat Hubert Hafner eintrifft. Gemeinsam mit Tina Sailer, der Gartenfachberaterin im Landratsamt und Kreisbäuerin Marianne Stelzle stellte er am Mittwoch die neue Bienenbroschüre des Landkreises vor. Spätestens seit dem Volksbegehren im Frühjahr, das zur „Rettung der Bienen“ aufrief und das mehr als 1,7 Millionen Menschen mit ihren Unterschriften unterstützten, ist eines klar: Das Thema „Bienensterben“ ist in der Bevölkerung angekommen.

Landfrauen geben Tipps

Dem Zeitgeist folgend klärt die Broschüre über bienen- und insektenfreundliche Pflanzen auf. Die Landfrauen-Tipps, die über die Seiten verteilt sind, sollen garantieren, dass das Grün auch ideal gedeihen kann. „Es ist eine einfache Anleitung zur Naturpflege für jedermann“, erklärt Tina Sailer. „Ob im Balkonkasten oder Garten, Platz für nützliche Pflanzen haben fast alle.“ Nach einer kurzen Information über Insekten und deren Blütennahrung, werden auf zwei Seiten mehrere Pflanzen vorgestellt. Vom Löwenmaul bis zum Salbei, viele bekannte Blumen helfen mehr, als man vermuten könnte. „Der Normalverbraucher weiß oft gar nicht, was er für Möglichkeiten hat“, sagt Tina Sailer. Selbst Kräuter und Erdbeeren sind „Tankstellen“ für jegliche Insekten.

Auslöser für die Broschüre war das Volksbegehren

„Das Volksbegehren war für uns ein Auslöser“, blickt Sailer zurück. Motiviert vom Erfolg der Abstimmung ging Kreisbäuerin Marianne Stelzle damals auf die Kreisfachberaterin zu. Gemeinsam fassten sie den Entschluss für die Broschüre. Sailer erklärt, wie es zu der Idee kam: „Seit dem Volksbegehren fragen mich privat und beruflich immer mehr Menschen: Was kann ich für die Bienen tun?“ Die Broschüre sei die Antwort auf das gestiegene Interesse, erklären die beiden Initiatorinnen.

Nachdem der Inhalt des Informationsblattes feststand, begab sich das Team auf die Suche nach finanzieller Unterstützung. Landrat Hubert Hafner war begeistert von der Idee, der Landkreis übernahm die Kosten des Drucks.

Dass die Hilfsbereitschaft unter den Menschen groß ist, bemerkten die Initiatorinnen des Projekts auch, als sie die Broschüre zum ersten Mal anboten. „Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagt Stelzle. Verteilt wurde das Heftchen bei einer Veranstaltung des Blumengeschäfts Eber in Gut Birkenried zwischen Günzburg und Gundelfingen.

Jede Pflanze ist eine Hilfe für die Insekten

Tina Sailer ist überzeugt davon, dass die Informationen der Broschüre einen großen Unterschied machen können. „Jede Pflanze ist eine große Hilfe für die Insekten. Mit jeder kleinen Landestelle trägt der Mensch zu einem zusammenhängenden System der Insekten bei.“ Gleichzeitig trage man mit den Maßnahmen auch zur allgemeinen Artenvielfalt bei.

Für Marianne Stelzle ist die Naturpflege ein Gesellschaftsvertrag. „Nicht nur Landwirte und Experten sind dafür zuständig.“ Die Broschüre folge demselben Prinzip: In seinem Alltag kann jede Person zur Artenvielfalt beitragen. Egal, wie groß dieser Beitrag ausfällt. Die Broschüre ist für Tina Sailer nur ein erstes Puzzleteil: Im Kreislehrgarten Krumbach findet am Sonntag, 21. Juli, ein Tag der Garten- und Artenvielfalt statt, bei dem sie auch anwesend sein und zum Thema informieren wird.

Das Thema Artenvielfalt ist also im Auftrieb. Auch die Kommunen engagieren sich immer mehr für die Natur. Sei es durch Bienen auf dem Gebäude der Sparkasse oder mithilfe einer Broschüre.

Das Informationsblatt „Bienen- und insektenfreundliche Balkon- und Gartenblumen“ liegt im Landratsamt aus und ist im Internet auf der Seite des Bayerischen Bauernverbands Günzburg zum Download verfügbar.