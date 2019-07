vor 59 Min.

Gastfamilien dringend gesucht

Im August kommen Besucher aus Günzburgs Partnerstadt Lannion. Wer kann noch einige von ihnen bei sich aufnehmen?

Die Spannung steigt beim Partnerschaftskomitee Günzburg-Lannion: Am 8. August werden Besucher aus der bretonischen Partnerstadt erwartet. Doch derzeit ist die Vorfreude bei den Günzburger Organisatoren noch etwas getrübt. Sie suchen händeringend nach Gastfamilien für die Besucher aus Frankreich.

Da die Lannioner Gäste sich für ihren diesjährigen Besuch die Teilnahme am Günzburger Volksfest ausgesucht haben, liegt der Besuchstermin mitten in den Sommerferien – und da sind gerade viele Familien mit Kindern, die als Gastgeber besonders gefragt wären, selbst in den Ferien. Gleichzeitig haben sich sehr viele Lannioner angemeldet, die gerne nach Günzburg kommen wollen.

Nun hofft das Komitee, dass sich spontan noch Menschen aus Günzburg und Umgebung bereit erklären, vom 8. bis 15. August Besucher aufzunehmen. „Die Lannioner Vorsitzende Annick le Page und wir wollen niemanden von den Besuchern zu Hause lassen müssen“, wirbt Lydia Wagner, Vorsitzende des Günzburger Komitees, um Gastfamilien. Sprachkenntnisse in Französisch sind dafür übrigens nicht unbedingt vonnöten. Als kleines Dankeschön gibt es am Ende des Aufenthalts einen gemeinsamen Abschlussabend mit den Gästen aus der Bretagne.

Lannion ist mit knapp 20000 Einwohnern heute die zweitgrößte Stadt des Départements Côtes d’Armor und regionales Universitäts-, Sport-, Kultur- und Tourismuszentrum. Seit 1981 sind Günzburg und die bretonische Stadt miteinander freundschaftlich verbunden. (rjk)

Wer dazu bereit ist, zwischen Donnerstag, 8. August, und Donnerstag, 15. August, Besucher aus der Günzburger Partnerstadt bei sich aufzunehmen, kann sich bei Jean-Yves Warin, Telefon 0171/743 87 68 melden.

