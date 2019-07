vor 17 Min.

Gastspiel des FC Augsburg in Jettingen: Nah dran an den Profis

Die Jettinger richten ein schönes Fußballfest aus. Darin haben sie schließlich schon Erfahrung. Etwas ganz Besonderes ist der Besuch des FC Augsburg für die Kleinen.

Von Alexander Sing

Brav in zwei Schlagen aufgereiht stehen sie im engen, weiß gefliesten Gang im Keller des Jettinger Sportheims: 22 Kinder aus der Region, eingekleidet in Trikots des VfR Jettingen, warten ungeduldig darauf, endlich an den Händen der Spieler des FC Augsburg und des FC Gundelfingen auf den Platz laufen zu dürfen. Sie hatten Glück und wurden bei der Verlosung unserer Zeitung und der Firma Alko für diesen besonderen Moment ausgewählt.

Die Herzen der Kinder scheinen überwiegend für den Bundesligisten zu schlagen. Auf die Frage, wie das Spiel denn wohl ausgehen wird, streckt der fünfjährige Miro aus Wiesenbach erst alle fünf Finger in die Luft und formt dann eine Null. Kantersieg FC Augsburg. Miro grinst. Seine Vorhersage ist ziemlich präzise. Am Ende siegt der Bundesligist mit 6:0.

Gespannt warten die Einlaufkinder auf die Spieler. Wer darf mit dem FCA auf den Platz laufen? Bild: Alexander Sing

Ein paar Schritte hinter Miro hat sich ein waschechter FCA-Fan postiert. Lucas aus Burtenbach hat sich sogar extra das Gründungsjahr des FC Augsburg, 1907, in den blonden Schopf rasieren lassen. Seit seiner Geburt hat der Siebenjährige eine Dauerkarte für den FCA, erzählt Oma Brigitte Scheel später. „Er hat gejubelt wie noch mal was, als er erfahren hat, dass er in Jettingen mit einlaufen darf.“ Gerne wäre Lucas an der Hand von Kapitän Daniel Baier aufs Feld gelaufen. Am Ende bekam er den finnischen Mittelfeldspieler Fredrik Jensen.

2000 Zuschauer sehen das Spiel zwischen Augsburg und Gundelfingen

Bis sie an der Treppe zum Hauptfeld des Jettinger Sportparks „Am Schindbühel“ stehen, wissen die Kinder nicht, ob sie mit Augsburgern oder Gundelfingern einlaufen. Als dann der Bundesligist, angeführt von Daniel Baier, vorbei an Ballkisten Richtung Feld getrabt kommt und links Aufstellung nimmt, sind in der rechten Reihe der Einlaufkinder viele enttäuschte Gesichter zu sehen. Die Enttäuschung verfliegt dann aber gerade bei den Kleineren schnell, als sie wenig später die Hüpfburg in FCA-Farben entdecken, die an einem Eck des Platzes aufgebaut ist.

Währenddessen rollt vor rund 2000 Zuschauern der Ball. Viele sind in Augsburger Farben zum Spiel gekommen, auch der heimische Fanklub, die Jettinger Moosdeifl, sind stark vertreten. Sie pflegen seit vielen Jahren gute Beziehungen zum FCA.

Viele Fans waren in den FCA-Farben zum Spiel gekommen.

Der FC Augsburg ist bereits zum vierten Mal in Jettingen zu Gast

Gerade für die eingefleischten Fans ist das Spiel in Jettingen, das der FCA aufgrund von Verpflichtungen gegenüber dem ehemaligen Hauptsponsor Alko austrägt, ein Fest. So nah wie am Platz des Kreisligisten kommen sie ihrer Mannschaft bei Spielen in der Augsburger WWK-Arena nicht. Während die Profis auf dem Rasen nach 18 Minuten in Führung gehen, wuseln hinter den Kulissen an die 100 ehrenamtliche Helfer des VfR Jettingen umher, um die Zuschauer mit Essen und Getränken zu versorgen, sich um die Mannschaften zu kümmern und für Sicherheit und Ordnung zu sorgen.

In Jettingen hat man Erfahrung mit solchen Großveranstaltungen. Der FC Augsburg ist bereits zum vierten Mal zu Gast. Der langjährige VfR-Vorsitzende Günther Brenner erzählt stolz vom Gastspiel im Juli 2014. Gegen den Karlsruher SC verlor der FCA damals 0:1. „Bei dem Spiel hier bei uns ist Philipp Max entdeckt worden. Ein Jahr später haben sie ihn verpflichtet“, sagt Brenner.

Günther Brenner hat schon vier Gastspiele des FCA mitorganisiert.

FCA-Trainer Martin Schmidt lobt die Gastgeber

Die Jettinger sind eingespielte Gastgeber, laut Brenner liegen fertige Unterlagen und Checklisten jederzeit bereit, um ein großes Fußballevent auszurichten. Der Rasen ist dank Platzwart Alois Haas auch gegen Augsburg top in Schuss.

Mittlerweile läuft die zweite Halbzeit, in der Pause haben sich die Zuschauer an den Essens- und Getränkeständen versorgt. Der Geruch von Bratwurst liegt in der Luft, Bierflaschen klackern zum Prost aneinander. Kreisliga-Atmosphäre mit Profifußball.

FCA-Trainer Martin Schmidt betont nach dem Spiel, wie wichtig ihm solche Termine seien. „Man hat den Spaß bei den Leuten gesehen, wie schön wir empfangen wurden. Das ist immer eine Möglichkeit, Freundschaften zu schließen und Nähe zu zelebrieren.“ Das tun die Spieler auch nach dem Schlusspfiff. Geduldig schreiben sie Autogramme auf Postkarten, Trikots und Fahnen, posieren für Selfies.

Auch Lucas, der FCA-Fan aus Burtenbach, hat viele Unterschriften ergattert. Auf die neue Bundesliga-Saison mit dem FC Augsburg freut er sich jetzt schon.

