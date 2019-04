vor 23 Min.

Gastspiel in Günzburg: Circus Krone erfindet sich neu

Jana Mandana Lacey-Krone und ihre weißen Pferde in der Show „Mandana“, mit der der Circus Krone Ende April in Günzburg gastiert.

Mit dem Programm „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ geht es auf eine Reise in die goldenen 20er Jahre. Das wird alles geboten.

Nach vier Jahren Pause ist es so weit – der Circus Krone gastiert von Freitag, 26. April bis Montag, 29. April wieder auf dem Volksfestplatz am Auweg in Günzburg. Nachdem beim letzten Mal das Jubiläumsprogramm „Evolution“ gespielt wurde, wird nun das brandneue Programm „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ bei der Deutschland-Tournee 2019 gezeigt.

Dabei hat sich der Circus Krone mit seinem Programm „Mandana“ neu erfunden und etwas ganz anderes gewagt. Im Zentrum der Handlung steht die persische Pferdeprinzessin „Mandana“, die ihrer Liebe, dem Löwen-Prinzen, begegnet. Trotz ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten müssen sie zueinander finden, denn eine Hochzeit steht an. Dabei begeben sie sich auf eine Reise durch die Geschichte der Circus Krone-Kunst.

„Mandana“ und der Löwenmann werden von Jana Mandana Lacey Krone und ihrem Mann Martin Lacey jr., dem Direktorenpaar des Circus Krone, in aufwendigen Tierkostümen verkörpert. Daneben kommen aber auch echte Pferde und Raubkatzen zum Einsatz – die Grenzen zwischen Tier und Mensch in der Show verschwimmen. Umrahmt wird diese Liebesgeschichte von kunstvoller Akrobatik: Von Hochseil-Nummern über Trampolinspringen bis zur Flugshow ist an Artistischem alles geboten.

Die Arbeiten am Programm dauerten fast zwei Jahre

Bence Vági ist Autor und Regisseur der Show. Mit seinem 30-köpfigen Team der ReCirquel Company Budapest hat er fast zwei Jahre lang an „Mandana“ gearbeitet. Alle Nummern haben neue Musik und Choreografien bekommen. Dabei befasste sich das Team mit der Circus-Krone-Geschichte vor allem in den 1920er Jahren und ließ sich davon inspirieren. An diese Zeit sind daher Kostüme, Musik und Bühnenbilder angelehnt. Die Manege wird für die Zuschauer somit zum Innenhof eines Palastes aus den goldenen 20er Jahren.

Aufführungstermine sind Freitag, 26. April bis Montag, 29. April wochentags um 16 und 20 Uhr und am Sonntag um 14 und 18 Uhr. Am letzten Spieltag, Montag, 29. April, gibt es nur eine Vorstellung um 16 Uhr. Karten gibt es an der Zirkuskasse. Zusätzlich öffnet am Freitag, 26. April von 10 bis 13 Uhr der Krone Zoo kostenlos seine Türen. (zg)

