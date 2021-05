14:00 Uhr

Gebühren für städtische Kitas in Ichenhausen werden erhöht

Die Gebühren für die städtischen Kitas in Ichenhausen werden angehoben.

Plus In den städtischen Kindertagesstätten in Ichenhausen werden zumindest auch für April und Mai keine Gebühren erhoben. Allerdings werden die Beiträge zum September angehoben.

Von Walter Kaiser

Die Gebühren in den städtischen Kindertagesstätten in Ichenhausen werden zum 1. September angehoben. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Die Gebühren für Kindergärten und Kinderkrippen waren letztmals vor zwei Jahren erhöht worden. Ziel der Stadt sei es, die Gebühren regelmäßig, dafür aber in kleinen Schritten anzuheben, erklärte Bürgermeister Robert Strobel. Die nun beschlossene Erhöhung habe einen „verträglichen Umfang“.

Themen folgen