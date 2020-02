vor 37 Min.

Geburtstag im Fasching wird besonders gefeiert

Franziska Chytil, die inzwischen im Altersheim in Günzburg lebt, wird heute 90

Wenn ein Geburtstag an und für sich nicht schon Grund genug zum Feiern ist, so gibt ein Geburtstag, der mitten im Fasching liegt, doppelten Anlass zu einem fröhlichen Fest. Und diese Gelegenheit hat sich Franziska Chytil nie nehmen lassen. Alljährlich traf sie sich mit ihrer Familie und Freunden, um in heiterer Runde diesen Ehrentag zu würdigen. Inzwischen ist die Runde kleiner geworden, aber zum 90. Geburtstag am heutigen Montag, ist eine gemütliche Kaffeestunde mit der Familie fest eingeplant.

Es ist ein großes Geschenk, wenn ein Mensch trotz einer Reihe altersbedingter Beschwerden eine so zufriedene und positive Ausstrahlung hat wie Franziska Chytil. „Wenn man dankbar das Leben von der heiteren Seite nimmt, ist vieles leichter zu ertragen“, sagt sie. Diese Grundeinstellung hat sie ihr Leben lang begleitet und wird von ihr auch heute noch vertreten. Seit sie vor zwei Jahren ihre langjährige Wohnung aufgeben und ein Zimmer im Wahl-Linderschen Altenheim in Günzburg beziehen musste, nimmt sie dankbar die Fürsorge der Schwestern im Heim an und ist voll des Lobes über das Team des Altenheimes. Von klein auf an harte Arbeit und große Belastungen gewöhnt, weiß Franziska Chytil die Leistung der Mitarbeiterinnen des Altenheimes besonders zu schätzen.

Geboren als Franziska Frey, lernte sie schon früh das Anpacken in der elterlichen Landwirtschaft in Bubesheim. Nach dem frühen Tod ihrer Mutter halfen sie und ihre acht Geschwister der Großmutter, den Hof zu bewirtschaften. Der Vater musste arbeiten gehen, damit er die Familie ernähren konnte. Sehr einprägsam in Erinnerung geblieben sind ihr die vielen Nächte, die sie während der Bombenangriffe in den letzten Kriegsjahren zitternd in den Kellern verbrachte.

Als der Krieg dann zu Ende war, war aufgrund der allgemein schlechten Wirtschaftslage an eine Ausbildung für die junge Franziska nicht zu denken. Wie so viele andere Mädchen auch fand sie eine Anstellung als Haushaltshilfe bei einer Günzburger Unternehmerfamilie. Ihre Arbeit wurde sehr geschätzt, hatte sie doch zuhause bereits alles gelernt, was für das Führen eines Haushaltes notwendig war. Es war eine Fügung des Schicksals, dass sie dort auch ihren späteren Ehemann Leonhard kennenlernte, der 1947 nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft vorübergehend in diesem Unternehmen eine Stelle erhielt. Zwei Jahre später wurde geheiratet und eine kleine Wohnung am Günzburger Marktplatz bezogen.

Als Tochter Franziska zur Welt kam, war das Glück trotz der schlechten Zeiten perfekt. Franziska Chytil kümmerte sich fortan um ihre eigene Familie, die einige Jahre später durch die Geburt von Sohn Manfred vervollständigt wurde.

Einer kleinen Sensation gleich kam es, dass die Arbeiterfamilie bereits in den späten 50er-Jahren Urlaubsreisen unternehmen konnte. Möglich wurde dies durch den Arbeitgeber ihres Mannes, die Firma Rauch in Oberelchingen, die ihren Mitarbeitern damals für einen einwöchigen Aufenthalt die Anfahrt mit dem Bus und die Unterkunft kostenlos zur Verfügung stellte und für die Kinder nur einen kleinen Obolus in Rechnung stellte. Als die Kinder aus dem Gröbsten heraus- gewachsen waren, ging Chytil wieder halbtags zum Arbeiten in eine nahe gelegene Kleiderfabrik, was der wirtschaftlichen Lage der kleinen Familie sehr zum Vorteil gereichte.

Gerne denkt die Jubilarin an die Freundschaften, die sie und ihr Mann gepflegt, und an die lieben Menschen, mit denen sie sich regelmäßig getroffen hatten. Eine ganz besondere Gruppe sei der Freundeskreis gewesen, der sich alle vier Wochen zum Hähnchenessen in lustiger Runde zusammenfand.

Das alles ist nun Vergangenheit und Franziska Chytil ist heute froh über alles Schöne, das ihr im Leben zuteil wurde. Sie rät den jungen Leuten: „Nutzt Eure Zeit, sie vergeht viel zu schnell.“ Und so wird sie am heutigen Montag die Zeit nutzen, mit ihrem Sohn und ihrer Tochter und den Leuten, die ihr lieb und wichtig sind, ihren 90. Geburtstag gebührend zu feiern. (cja)

