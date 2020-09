18:00 Uhr

Gedichte einer Leipheimerin: Das Besondere liegt im Alltäglichen

Elisabeth Flott legt den zweiten Band ihrer „Schwäbischen G’schichtla & Gedichtla“ vor. Was sie dabei antreibt.

Sie will, dass der Dialekt ihres Geburts- und Heimatstädtchens Leipheim nicht in Vergessenheit gerät; und so legt Elisabeth Flott aus Günzburg-Wasserburg jetzt ihren zweiten Band mit Gedichten in schwäbischer Mundart vor.

Die Themen sind aus dem Alltag gegriffen, da geht es beispielsweise um Banales wie die richtige Größe der Kartoffelrädle für den Kartoffelsalat, um den Schulranzen, der Erinnerungen an die Kinderzeit wach werden lässt, und um den verlegten Autoschlüssel. Auch Tiere spielen in dem Büchlein eine Rolle, ob Nachbars verschmuste Katze, der Hund mit Flöhen oder das überfahrene Huhn. Elisabeth Flott verrät, warum sie als kleines Mädchen Karamellbonbons in den Opferstock in der Kirche geworfen hat und beschreibt so manche Anekdote in ihren kurzen Dialekt-Gedichten.

Die Autorin saugt aus ihrer Lebenserfahrung

Auch die großen Themen des Lebens wie Glück, Sterben oder den achtsamen Umgang mit Nahrungsmitteln greift sie auf. Ihre Gedichte spiegeln die Lebenserfahrung der Autorin wider, die sich vor allem eines bewahrt hat: den Blick fürs Alltägliche und genau darin etwas besonderes zu sehen.

Zeit lau zom Sterba 1 / 2 Zurück Vorwärts Eines der Gedichte, die Elisabeth Flott nun auf Schwäbisch veröffentlicht.

Wenn i amaul stirb, nau sott’s em Friahleng sei. Wenn d Tulpa blieaht, d’Vegala sengat, nau tragat me Engl en da Hemml nei. So bild i mrs ei, vielleicht kennt’s so sei? Abr sott halt em Friahleng sei. S pressiert no et, i brauch scho no Zeit. Hau no an haufa Arbat, ond ben no lang et so weit.



Den Vertrieb haben die Buchhandlungen Hutter, Günzburg und Pfob, Burgau, übernommen. Dort ist das Büchlein ab 9. September erhältlich. Der Preis beträgt wie für den ersten Band 4,90 Euro.

Wir verlosen zehn Exemplare

Unter allen Einsendern, die bis 14. September 2020 eine E-Mail mit dem Stichwort „Flott“ an die Adresse redaktion@guenzburger-zeitung.de schicken, verlosen wir zehn Exemplare des Gedichtbandes. Die Angabe der Anschrift bitte nicht vergessen! (zg)

