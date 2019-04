19.04.2019

Gefährlicher Vandalismus auf der Baustelle

Warnbaken und deren Beleuchtung wurden an einer Baustelle entfernt.

Die Warnbaken und Beleuchtung entfernt, eine Telefonleitung über den Radweg zwischen Goldbach und Jettingen gespannt: Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch ihr Unwesen an einer Baustelle auf dem Radweg zwischen Goldbach und dem Kreisverkehr bei Jettingen getrieben. Auf Höhe des Weges Brementalstraße warfen sie Warnbaken, die zur Absicherung einer kleinen Baugrube aufgestellt waren, in den Bach neben dem Radweg.

Auch die Beleuchtung an den Baken wurde entfernt. Zusätzlich spannten die Täter noch eine funktionslose Telefonleitung über den Radweg. Zum Glück kam es zu keinem Unfall und niemand wurde verletzt, berichtet die Polizei.

Trotzdem nahmen die Beamten Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Burgau unter Telefon 08222/ 96900 melden. (zg)

