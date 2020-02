vor 39 Min.

Gegensätze treffen im Therapiezentrum aufeinander

„Form und Farbe“ heißt die neue Ausstellung von Elfriede Gulde und Silvia Kley in der Burgauer Klinik

Von Peter Wieser

Im Therapiezentrum Burgau treffen derzeit Gegensätze aufeinander – das macht die Ausstellung unter dem Titel „Form und Farbe“ interessant. „Ich male, was ich sehe, ich lasse mich von der Natur inspirieren“, erklärte Elfriede Gulde. Ihre Bilder, Aquarelle und in Acryl, zeigen das Gegenständliche, mit Motiven, die vom Sägewerk im Chiemgau bis hin zu den Kanälen Venedigs reichen. Zwischendurch blickt dem Betrachter auch schon einmal freundlich die Kuh Marie oder die Eselin Minna entgegen. Ganz anders zeigen sich die Werke, in Acryl und auch mit Mischtechniken, von Silvia Kley: „Bei mir kommt das Malen von innen, vom Bauch heraus“, sagte sie. Dabei könne es sich gerne auch um eine Steinmauer in der Toskana handeln, die sie dann entsprechend malerisch umsetze. Die Bilder von Silvia Kley zeigen das Ungegenständliche, hin und wieder auch Abstrakte, das einlädt, sich mit diesem auseinanderzusetzen. Eines aber haben die Bilder von Elfriede Gulde und Silvia Kley gemeinsam: Es sind die kräftigen Farben, die sie ausstrahlen. Die beiden Künstlerinnen leben in Elchingen und kennen sich aus Malkursen von Manfred Bittner von der Roggenburger Malschule. Ausstellungen von Malerfreunden im Therapiezentrum haben sie schon öfters besucht, jetzt stellen sie selbst aus.

Manfred Bittner war es auch, der bei der Vernissage die Laudatio hielt: In der Kunst gehe es, wie in allem, um die das Tun auslösenden schöpferische Impulse. In ihr werde nicht nur der Gegenstand reproduziert, man setze sich mit diesem auseinander und tauche in ihn ein – anders als beim Fotografen. Bei Elfriede Gulde seien diese Impulse im Gegenständlichen verarbeitet, bei Silvia Kley seien es Empfindungen, die sich im Kopf und dann im Bild gegenstandslos formten. Was die bildende Kunst anbelange, befinde man sich heute in einer viel freieren Zeit. Bei Elfriede Gulde und Silvia Kley handle es sich zwar um zwei sehr unterschiedliche Malerinnen, dennoch sei bei ihnen vieles gleich.

Musikalisch wurde die Ausstellungseröffnung von Rudolf Leiner, einem befreundeten Musiker der Künstlerinnen, am Akkordeon begleitet, nach der Laudatio Bittners mit dem Song „What a wonderful World“ – einer Welt, in die die Besucher der Vernissage im Anschluss ebenfalls eintauchen konnten. Stefan Brunhuber, Geschäftsführer des Therapiezentrums Burgau, hatte zuvor die Wichtigkeit der Ausstellungen betont. Sie seien Farbkleckse im Alltag von Patienten und deren Angehörigen, wie auch für die Mitarbeiter zusammen mit einem Netzwerk aus Ausstellungsbesuchern und Künstlern. Die Ausstellung kann bis 22. März täglich in der Zeit von 8 bis 18 Uhr besichtigt werden.

