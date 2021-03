13.03.2021

Gehen und Genießen in Günzburg

Neuregelung: größere Gastronomie-Flächen

Mehr Außenflächen für die Gastronomie bietet die Stadt Günzburg in den kommenden Monaten an. Dadurch möchte sie den Gastronomen nach der Corona-Krise helfen. Bereits ab 22. März haben Fußgänger wieder Vorrang auf dem Marktplatz und in den Altstadtgassen. Automatische Polleranlagen versperren ab dann dem Durchgangsverkehr den Weg.

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig hält die Außengastronomie „für einen wichtigen Schlüssel der Zukunftssicherung“. Folgerichtig lässt die Stadt nun die für eine Außenbestuhlung der Lokale zulässigen Flächen vergrößern. „Ich hoffe sehr, dass wir durch diese Maßnahme den Umsatz in den gastronomischen Betrieben steigern können“, sagt Jauernig. Zuvor hatte sich die Stadtverwaltung Günzburg entschieden, den ursprünglich für 1. März angedachten Wechsel zwischen Winter- und Sommer-Verkehrsregeln auf dem Marktplatz um drei Wochen zu verschieben. Der 22. März bot sich schon deshalb an, da die nun aktuelle, zwölfte Ausgabe der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung eine Öffnung der Außengastronomie ab diesem Tag abhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz zulässt.

Der Marktplatz ist nun bis 31. Oktober von 6 bis 11 Uhr und von 14 bis 17 Uhr für den Lieferverkehr, Beschäftigte und Geschäftsinhaber sowie Hotelgäste geöffnet. Anwohner und Berechtigte gelangen zu jeder Zeit zu ihren Anwesen. Allen anderen Fahrzeugführern ist die Einfahrt in die Fußgängerzone, egal zu welcher Uhrzeit, untersagt. (zg)

