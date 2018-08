vor 54 Min.

Gehetztes Rehkitz: Jetzt meldet sich der Augenzeuge

Der Revierpächter hatte Anzeige gegen eine Hundehalterin erstattet. Selbst hat er die Jagdszenen in Günzburg nicht gesehen. Der Augenzeuge aber sehr wohl.

Von Till Hofmann

Herbert Thanner wohnt mit seiner Frau in einem vierstöckigen Haus im Hochparterre am Stadtrand von Günzburg. Der Platz am Fenster in Richtung Birket-Wald ist „der schönste in der Wohnung“, sagt er. Mit seinem Fernglas beobachtet er manchmal die Welt da draußen. Reiher, Störche und Uhus sieht er immer mal wieder. Besonders angetan sind er und seine Frau aber von den Rehen, die sie regelmäßig zu Gesicht bekommen. „Es ist ein tolles Naturschauspiel, wenn die Rehe ab 20.30 Uhr, 21 Uhr aus dem Wald kommen und praktisch vor meinen Augen äsen.“

Was er am vergangenen Sonntagnachmittag jedoch erlebt hat, das hat ihn betroffen gemacht: Vor seinen Augen führte eine ihm bekannte Hundehalterin einen Hund (nicht zwei, wie der Jagdpächter geschildert hat) aus – ohne dass das Tier an der Leine war.

Thanner kann nicht sagen, ob die Frau mit dem eigenen Hund Gassi gegangen ist oder ob es ein fremder Vierbeiner war. Er entkräftet aber die Behauptung der Frau, die gegenüber dem Jagdpächter, der sie zur Rede stellte, gesagt haben soll, dass sie von dem Kitz angegriffen worden sei. „Ich habe nichts dergleichen beobachtet, das stimmt einfach nicht.“ Was der Rentner aber beschreiben kann, ist die Jagd des Hundes.

Das wenige Monate alte Kitz habe voller Panik reagiert

Dieser habe das Reh irgendwann gewittert und es aufgescheucht. Das wenige Monate alte Kitz habe voller Panik reagiert: „Das Tierle war total aus dem Häuschen.“ Herbert Thanner hatte im Laufe dieses ungleichen Duells den Eindruck, dass es das Rehkitz noch in den Wald schafft. „Doch es hat sich überhaupt nicht mehr ausgekannt, machte einen Bogen und sprang wieder zurück auf die Wiese.“ Dabei sei ihm bereits aufgefallen, dass es einen Vorderlauf angezogen hatte. Der war gebrochen, wie sich später herausstellte. In einen Graben habe sich das junge Tier gekauert „und ist da wahrscheinlich nicht mehr herausgekommen, weil es dort nass und schmierig war“.

Der Rest ist bekannt: Thanners Ehefrau hat die Günzburger Polizei benachrichtigt, die dem Ehepaar die Nummer des zuständigen Jagdpächters Markus Kircher gab. Der alarmierte zwei Jäger mit dem Auftrag, das Kitz zu retten, was auch gelang. Aber alles Aufpäppeln von einer Bekannten des Revierpächters half nichts. Der Tierarzt stellte mehrere Bisswunden fest. Das kleine Reh war so schwer verletzt worden, dass es am Montagabend eingeschläfert werden musste (wir berichteten). Das Tier tut dem Rentner „so leid, weil ich gedacht habe, dass es wieder gut wird“. Und Jagdpächter Kircher ist jetzt „auf das weitere Vorgehen von Polizei und Ordnungsamt gespannt“, wie er schreibt.

