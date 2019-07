vor 57 Min.

Geld für Denkmäler

Knapp 20000 Euro für zwei Projekte

Für ein Kulturdenkmal und ein Sanierungsprojekt im Landkreis Günzburg stellt die Bayerische Landesstiftung Fördergelder in Höhe von insgesamt 19400 Euro zur Verfügung. Die Gelder sind für die Kapelle St. Otmar in Kleinbeuren und für ein Anwesen in der Schulstraße in Aletshausen zugesagt.

Der Kapelle St. Otmar in Kleinbeuren wird als Baudenkmal regionale Bedeutung zugemessen. Erbaut wurde die Kapelle 1777 durch Joseph Dossenberger, der als Vertreter des Rokoko und Frühklassizismus ab 1739 das bauliche Erscheinungsbild vieler Städte und Gemeinden im Landkreis Günzburg und weit darüber hinaus prägte.

Bei der Kapelle, deren besondere Bauform sich durch einen kurzen Rechteckbau mit einem hohen Satteldach auszeichnet, werden das Dachtragwerk stabilisiert und die Dacheindeckung mit Turmschindeln erneuert. Außerdem wird die Fassade gestrichen. Insgesamt 9200 Euro Förderung gibt es. 10200 Euro Fördergeld fließen für einen denkmalgeschützten Einfirsthof aus dem Jahr 1835. Der zweigeschossige Satteldachbau mit Trauf- und Solgesims verfügt über einen Scheunenteil mit Fachwerk und soll laut Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten Alfred Sauter zur zukünftigen teilweisen Nutzung als Wohnraum saniert werden. Für die Nutzungsänderung des Stalls sowie für die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes gibt es Zuschuss. Der Abbruch bestehender Nebengebäude und der Anbau einer Werkstatt und Garage sind vorgesehen. (zg)

Themen Folgen