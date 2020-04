22.04.2020

Geld für Lebensmittel

Fast täglich kann man erleben, dass die Folgen der Corona-Krise viele bedürftige Menschen in unverschuldete und existenzielle Notlagen bringen. Die Kartei der Not als Hilfswerk dieser Zeitung kooperiert deshalb im gesamten Erscheinungsgebiet der Heimatzeitungen eng mit allen Stellen im sozialen Netzwerk und hilft gemeinnützigen sozialen Organisationen nach Kräften und möglichst unbürokratisch bei Maßnahmen und Projekten zur Verringerung solcher Notlagen.

Über die reguläre Einzelfallhilfe hinaus, bei der sich Betroffene an eine örtliche Beratungsstelle wenden, die mit ihnen einen Antrag bei der Kartei der Not stellt, werden mit einem eigens eingerichteten Sonderfonds Projekte sozialer und gemeinnütziger Organisationen unterstützt, die zur Sicherung der Lebensgrundlagen Bedürftiger dienen.

Vor Ort hat die Kartei der Not nun der Wärmestube des Sozialdienstes Katholischer Männer geholfen. In Günzburg erhalten wohnungs- und obdachlose Besucher und Bewohner der Notunterkunft normalerweise täglich ein warmes Mittagessen. Da wegen Corona die Wärmestube schließen musste, gibt sie nun einmal wöchentlich Lebensmittelpakete an die Bedürftigen aus, die von der Kartei der Not gefördert werden. Ehrenamtliche Mitarbeiter kaufen diese bei dem dort ansässigen V-Markt ein, der einen Teil der Lebensmittel spendet. Weitere haltbare Lebensmittel müssen dazu gekauft werden. Junge ehrenamtliche Mitarbeiter packen die Tüten, die an Besucher der Wärmestube ausgegeben werden. Damit ausreichend Nahrungsmittel verteilt werden können, hilft die Kartei der Not mit einem Zuschuss zum Einkauf. (gz)

