04.07.2019

Geld für Sportvereine

Projekte werden gefördert

Sportvereine, die in die Jugendarbeit investieren, können auch vom Landkreis bezuschusst werden. Fünf Vereine kommen heuer in den Genuss entsprechender Gelder. Bereits 2018 hat der TSV Burgau 5200 Euro für die Erweiterung des Vereinsheims erhalten, in diesem Jahr folgt eine Schlussrate in gleicher Höhe. Auch der VfL Leipheim erweitert und saniert sein Vereinsheim. Voriges Jahr gab der Landkreis einen Zuschuss in Höhe von 5700 Euro, heuer gibt es weitere 4700 Euro – vorausgesetzt, auch die Stadt Leipheim leistet einen finanziellen Beitrag. Für den Bau eines Geräteraums hat der TSV Wasserburg 2018 gut 3700 Euro erhalten, in diesem Jahr folgt eine Schlussrate von knapp 1400 Euro. Mit 5500 Euro wird heuer der Schützenverein Jettingen unterstützt, der einen Schießstand technisch auf den neuesten Stand bringt. Mit 1560 Euro wird der FC Silheim gefördert. Er erneuert die Lichtanlage an seinem Trainingsplatz. (kai)

