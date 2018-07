09:00 Uhr

Geld für neue Burgauer Polizeiinspektion freigegeben

So soll die neue Polizeiinspektion in Burgau aussehen.

Der Baubeginn soll im März nächsten Jahres im Zentrum der Stadt sein. Was dort alles geplant ist.

Von Christian Kirstges

Im Jahr 2020 sollen die Polizisten der Inspektion (PI) Burgau endlich zeitgemäße Räume haben, dann sollen die beengten Verhältnisse der Vergangenheit angehören. Der Haushaltsausschuss des Landtags hat am Mittwoch die finanziellen Mittel für den Neubau auf dem Grundstück zwischen Markgrafen- und Augsburger Straße freigegeben. Kosten soll das Projekt 5,1 Millionen Euro. Das Gebäude mit den Außenanlagen war zuletzt auf dreieinhalb bis vier Millionen Euro beziffert worden, der Rest entfällt demnach auf den Grundstückskauf.

Etwa ein halbes Jahr soll es dauern, bis die nötigen Unterlagen erstellt sind, im Dezember soll das Vorhaben ausgeschrieben werden, sagt Landtagsabgeordneter Alfred Sauter (CSU) im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Vergabe ist für den Februar geplant – wenn denn Angebote eingehen. Das sei angesichts der gerade stark boomenden Baukonjunktur schließlich nicht mehr so selbstverständlich. Aber die Terminierung auf den Winter könne von Vorteil sein, da die Firmen dann die kommenden Monate planen. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Baubeginn im März 2019 und die Übergabe schließlich im Juni 2020 sein. „Man muss den Polizisten und Angestellten dankbar sein, dass sie die beengten Verhältnisse so lange hingenommen haben“, sagt Sauter. Er ist froh, dass alle drei Polizeistandorte im Landkreis dann auf dem neuesten Stand sein werden. Den Neubau in Burgau verstehen er und sein Parteikollege, Staatssekretär Hans Reichhart, als Standortsicherung für die PI Burgau.

Derzeit ist die Inspektion auf zwei Gebäude an der Markgrafen- und an der Brementalstraße aufgeteilt, eines gehört dem Freistaat, das andere ist angemietet. Zur Verfügung stehen 460 Quadratmeter Nutzfläche, benötigt würden 700. Weil das staatseigene Haus erhebliche bauliche und strukturelle Mängel hat und eine Sanierung oder Erweiterung mit einem vertretbaren Aufwand nicht möglich wäre, soll neu gebaut werden. Dann soll es endlich auch einen gesicherten Innenhof geben.

Der Sicherheitsbereich wird geschützt

Entstehen werden, wie bereits berichtet, ein Haupt- und ein Nebengebäude. Das Hauptgebäude wird ein zweigeschossiger Riegel parallel zur nördlichen Grundstücksgrenze, das Nebengebäude eingeschossig im Winkel von 90 Grad zum Haupthaus. Die L-Form bildet nach innen den Hof. Der Sicherheitsbereich wird nach außen durch eine geschlossene Fassade geschützt. Im Untergeschoss entstehen Technikräume, Umkleiden und Gewahrsamszellen im separaten Bereich. Das Erdgeschoss wird eine Schleuse, Wache, Dienstgruppen- und Vernehmungsräume, einen Sanitätsraum und eine behindertengerechte Toilette umfassen. Im Obergeschoss werden ein Unterrichts-, Besprechungs- und ein Sozialraum, ein Geschäftszimmer, Leiter- und Ermittlungsbüros eingerichtet.

Der Neubau wird barrierefrei. Die Wärmeerzeugung kommt aus einer Kombination aus Gasbrennwertkessel und Wärmepumpe. Eine Niederspannungshauptverteilung mit Zähleranlage und eine flächendeckende Brandmeldeanlage, die die Feuerwehr alarmieren würde, wird ebenso installiert wie eine Einbruchmeldeanlage. Für die Beleuchtung werden LEDs verwendet, im Außenbereich kommt eine Videoüberwachung. Auf das Dach des Hauptgebäudes wird eine Photovoltaikanlage gebaut, bis zu 180 Millimeter stark wird die Hüllflächendämmung von Dach, Außenwänden und oberster Geschossdecke.

Auch mehr Parkplätze sind geplant

Die Fenster- beziehungsweise Fassadenelemente werden hochwärmedämmend und luftdicht sein, es gibt eine Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung. Auf eine flächendeckende Lüftungs- und Kühlungsanlage wird verzichtet, stattdessen gibt es eine Fensterlüftung. Gut 60 Tonnen CO2 sollen im Vergleich zu herkömmlichen Bauweisen und Technologien jährlich eingespart werden.

Da das Grundstück in einer Hanglage liegt, wird es terrassiert. Auf dem ersten Plateau können Besucher parken, auf dem zweiten entstehen Fahrzeug- und Radstellplätze für die Mitarbeiter und auf dem dritten Plateau wird das Gebäude gebaut. Weitere Parkplätze wird es im Süden des Areals geben. Vorgesehen sind insgesamt 27 Stellflächen, davon zwölf für Besucher, ein barrierefreier Parkplatz und drei Plätze im geschützten Innenhof.

